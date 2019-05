Noyade à L’Ange-Gardien: le garçon de huit ans va survivre

Le garçon de huit ans qui reposait dans un état critique après avoir été retrouvé inconscient dans un ruisseau par des proches, le week-end dernier, à L’Ange-Gardien, devrait pouvoir s’en tirer en vie.

S’il est toujours hospitalisé, six jours plus tard, «sa vie n’est plus en danger», informe le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau.

Le jeune homme avait été trouvé inconscient dans un ruisseau sur une terre à bois de L’Ange-Gardien, en banlieue de Québec, samedi dernier. Des proches avaient dès lors alerté les services d’urgence.

Lors de son transport par ambulance, le garçon était inconscient, mais respirait. Les circonstances entourant l’inquiétant incident restent floues. Des enquêteurs avaient passé plusieurs heures sur les lieux la fin de semaine dernière.

La thèse d’un malaise précédant ou suivant la chute dans l’eau figurait au nombre des pistes plausibles, avait indiqué les services ambulanciers.