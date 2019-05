Opération policière à Sainte-Foy: Les policiers auront à l’œil les véhicules modifiés

Les véhicules modifiés et les conducteurs au pied lourd seront dans le viseur de la police de Québec, samedi soir, alors qu’une opération sera déployée à Sainte-Foy pour «sensibiliser» et épingler les automobilistes fautifs.

L’opération se déroulera dans le secteur de l’autoroute Duplessis, près du Mega Centre Sainte-Foy, à compter de 18 h. Pour l’occasion, les policiers «sensibiliseront les automobilistes contrevenants», tout en leur remettant des constats d’infraction, s’il y a lieu.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) souligne que les modifications «au châssis, à la carrosserie et à un mécanisme sont interdites». Les propriétaires de véhicule fautifs s’exposent à une amende entre 100 et 600$, en plus d’avoir à se plier à une inspection mécanique complète.

«Il est possible d’effectuer des modifications sur les véhicules routiers afin de changer l’esthétique ou la performance du véhicule, souligne le porte-parole du SPVQ, David Poitras. Par exemple, ajouter des jantes et des pneus de plus grandes dimensions, installer un aileron ou des jupes de bas de caisse stylisés et remplacer les amortisseurs par des amortisseurs de performance sont des modifications permises.»