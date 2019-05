Personnes décédées seules: l’appel à l’aide de Gilles Kègle a été entendu

Des centaines de personnes ont répondu à l’appel à l’aide de Gilles Kègle qui se dit soulagé du support obtenu.

L’église Saint-Roch était bondée vendredi matin pour le service religieux en mémoire de 43 personnes. La «cérémonie des oubliés» n’est pas passée inaperçue.

La Fondation Gilles Kègle, en manque de fonds, craignait de ne plus être en mesure d'offrir des funérailles aux personnes démunies de la région de Québec.

L’infirmier de la rue fait face à un nombre beaucoup plus élevé de personnes décédées seules et pour lesquelles sa fondation paie les services funéraires.

Depuis son cri du cœur lancé en début de semaine, Gilles Kègle a réussi à obtenir de l’aide.

«C’était important de ne plus me sentir seul. Le gouvernement est là. Au moins de reconnaître le travail que je fais. J’ai paniqué et j’ai pensé tout arrêter», a expliqué M. Kègle quelques minutes avant la cérémonie.

Outre la ministre de la Santé Danielle McCann qui a assuré que le gouvernement fournirait un support, Gilles Kègle estime avoir reçu rapidement environ 25 000 $.

Très ému en lisant quelques mots sur chacun des disparus, Gilles Kègle avait gardé pour la fin l’annonce du décès récent d’un ami personnel et colocataire. Décédé en janvier dernier, Jean Abran a travaillé pendant 18 ans pour la Fondation Gilles Kègle. «Toutes ces années, Jean a consacré beaucoup de temps aux personnes pauvres», a précisé M. Kègle en larmes.