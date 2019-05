Projet-pilote d’opérations au privé: aucune mesure pour la région de Québec

Le gouvernement a prolongé vendredi d’un an le projet-pilote dans la grande région de Montréal qui permet à des cliniques privées d’opérer gratuitement des patients pour des chirurgies mineures. Aucune mesure n’a toutefois été annoncée pour la Capitale-Nationale, déplore un médecin.

Mardi dernier, le directeur médical d’Opéra MD, une clinique privée dans la région de Québec, demandait dans un texte du Journal au gouvernement de respecter sa promesse électorale pour réduire les listes d’attente dans le système public.

Au mois d’août, les troupes de François Legault s’étaient engagées à mandater une clinique privée de chirurgie à Québec qui traiterait des patients sans frais qui attendent depuis plus de six mois. L’objectif étant de désengorger le réseau de la santé pour des chirurgies mineures.

Aujourd’hui, le médecin Daniel Lapointe veut faire partie de l’équation. Sa clinique possède quatre salles d’opération où des spécialistes réalisent environ 50 interventions par semaine. Cependant, l’établissement roule à moins de 50% de sa capacité.

«Je suis déçu qu’il n’ait aucune mention pour la région de Québec. On va continuer nos démarches. On espère avoir la collaboration du ministère», note-t-il. «C’est certain que j’aurais aimé que les choses bougent plus rapidement», poursuit celui qui estime qu’Opéra MD pourrait faire de 10 à 25 patients du système public par jour.

Toujours une option

Du côté du ministère de la Santé, on assure être toujours ouvert à l’idée d’un partenariat entre le secteur public et privé dans la région de Québec. Le gouvernement mentionne qu’il souhaite toutefois obtenir un portrait complet de la situation avant de prendre une décision.

«On ne va pas mélanger le projet-pilote en cours avec un autre», répond Alexandre Lahaie, attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. «Le ministère va évaluer la pertinence de signer une entente avec une clinique privée en fonction de la capacité du CHU de Québec à offrir des chirurgies mineures en moins de six mois. On veut que le CHU présente des données et après on évaluera la situation», poursuit-il.

Vendredi, le provincial a prolongé jusqu’en mai 2020 le projet-pilote lancé en 2016 pour les cliniques Chirurgie Dix30, Centre de chirurgie RocklandMD et Groupe Opmédic. Depuis 2016, ce sont plus de 50 000 patients qui ont été opérés gratuitement.