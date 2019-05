RESO360° : les grandes tendances du monde des affaires

Le 23 mai, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec convie la communauté d’affaires de la région à la Journée RESO360°, qui se tiendra au Terminal de croisières. Un rendez-vous incontournable pour qui veut maîtriser les grandes tendances du monde des affaires. Au programme, des invités de marque qui viendront entretenir les participants sur les grands enjeux auxquels les entreprises doivent répondre. Les entrepreneurs en ressortiront mieux outillés pour relever les défis qui se posent à eux.

Une programmation axée sur les vrais enjeux

Dès 8 h et pour toute la journée jusqu’au cocktail de 17 h, des invités de marque viendront partager leur savoir et leur savoir-faire avec les participants dans le cadre de conférences et d’ateliers pratiques. Les entrepreneurs pourront ainsi obtenir le quart d’heure d’avance sur les questions qui touchent tant le marketing et le numérique que la pénurie de main-d’œuvre.

Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du conseil d’administration d’EXFO, donnera le coup d’envoi à la journée lors d’une conférence sur les innovations numériques.

Par la suite, Claude Desrochers, chef stratégie, chez Larouche Marketing Communication, et Denis Martel, directeur planification stratégique, chez Cossette, proposeront un atelier sur le marketing de contenu.

Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme, Robert Dumas, président et chef de la direction de la Financière Sun Life, et Jean-Marc Léger, de la firme Léger, ainsi que Sébastien Morin, coprésident et chef de la stratégie chez Mirego, et Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des CHRA, occuperont la tribune pendant le repas du midi, alors qu’ils échangeront sur les résultats du sondage Indice de bonheur Léger au travail.

Geneviève Desautels, présidente d’Amplio Stratégies et illuxi, Pierre-Luc Bordeleau, cofondateur de l’Académie Happy Culture, Jean-François Cantin, vice-président de SBI International, et Stéphane Jean, chef du marketing à Jobillico, prodigueront des conseils judicieux et offriront des outils aux participants lors d’une période d’échange en après-midi au sujet des questions de RH. Un coup de pouce pour les entrepreneurs qui veulent tirer leur épingle du jeu face à la pénurie de main-d’œuvre.

Un panel regroupant Charles Guimont, d’O2 Web, Jean Laflamme, président et chef de la direction de Meubles South Shore, André Petitclerc, directeur principal Investissement technologie, à Investissement Québec, Yves Proteau, coprésident d’APN, et Nicolas St-Sauveur, du cabinet d’avocats BCF, échangera sur les menaces et les nouvelles possibilités qu’offre le numérique.

Réseauter et faire des découvertes gourmandes

À ne pas manquer, pour clore la journée dans le plaisir, le cocktail OSER360, où les invités pourront réseauter tout en découvrant plusieurs stations gourmandes, où ils pourront stimuler leurs papilles gustatives avec une gastronomie inventive. Sera également présent, un panel regroupant trois entrepreneurs de l’univers du jeu vidéo Martin Brouard, de Sabotage, Charles Dufour, de Sweet Bandits, et Jean Simon Otis, de Chainsawesome Games.

Billets et programmation : cciquebec.ca/reso360