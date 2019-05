Six ans de prison pour une série d’invasions de domicile en quelques heures

Un multirécidiviste a admis avoir commis deux invasions de domicile et une introduction par effraction coup sur coup.

Ayant défrayé la manchette en décembre 2015 pour s’être évadé de l’aile psychiatrique de l’Hôtel-Dieu de Lévis par une fenêtre, Charles-Antoine Roman-Fournier cumule les crimes. En mars dernier, ce dernier s’est une fois de plus lancé dans une série d’infractions.

En plein après-midi, l’accusé s’était d’abord rendu à une résidence de Lévis avec un complice. Ce dernier a d’abord cogné à la porte sans cagoule afin de faire croire aux résidents qu’il cherchait une adresse.

Victime battue

Une fois la porte ouverte, la victime a été aspergée de poivre de Cayenne et battue à coups de bâton. Un couteau a aussi été placé sous la gorge d’un des résidents présents pendant que de la drogue et des objets de valeurs étaient volés.

Puis, l’homme de 33 ans a volé la voiture appartenant aux victimes pour se rendre directement dans un immeuble d’habitation du boulevard Hamel, à Québec. À cet endroit, Roman-Fournier a commis une autre invasion de domicile dans l’appartement numéro un, avant d’entrer par effraction dans l’appartement numéro deux. Une fois encore, des bijoux, une télévision et de la drogue ont été volés. L’accusé a été arrêté quelques jours plus tard après que les victimes, d’abord hésitantes, eurent porté plainte. Le juge Christian Boulet a entériné la suggestion commune des avocats de six ans d’emprisonnement.