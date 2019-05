Six personnes à l'hôpital à cause d'un gaz toxique

Six personnes ont été incommodées et transportées à l’hôpital en raison d’une fuite de dioxyde de soufre dans les locaux d’une entreprise de fabrication de fenêtres, à Saint-Agapit, en Chaudière-Appalaches.

Les pompiers de Saint-Agapit et ceux de Québec ont allié leurs forces pour s’occuper de la fuite, qui s’est déclarée peu avant 17h30 dans l’usine Novatech.

Un cylindre de 45 livres de dioxyde de soufre laissait s’échapper ce «gaz toxique, qui à fortes concentrations à long terme, peut causer une grave irritation des voies respiratoires et potentiellement la mort», selon le porte-parole de la police de Québec, David Poitras.

À l’arrivée d’une équipe HAZMAT en provenance de Québec, les pompiers de Saint-Agapit s’étaient déjà chargés de colmater la fuite et maîtriser la situation en suivant les conseils des pompiers de Québec à distance. «À ce moment-là, il n’y avait aucune lecture et il n’y avait plus de fuite», indique M. Poitras, rapportant que l’aggravation improbable a été décrétée deux heures après l’appel initial.

Les six personnes incommodées se trouvaient sur place au moment de l’incident. Elles ont été transportées à l’hôpital, mais leur état ne représentait pas un «risque imminent à leur vie», de l’avis du porte-parole.

«Pour le moment, la cause de la fuite est inconnue», poursuit M. Poitras. C’est l’entreprise Linde, le fabricant du cylindre, qui prendra le relais pour déterminer la provenance et la raison de la fuite.