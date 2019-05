Taux de chômage à 3,3% en avril

La région de Québec a enregistré le deuxième plus faible taux de chômage de son histoire en avril dernier avec 3,3%, soit une baisse de 0,3% par rapport au mois précédent.

Le record remonte à février 2018, alors que le taux de chômage se situait à 3,2%. Avec les résultats du mois dernier, la région de Québec présente le plus faible taux de chômage parmi les principales villes canadiennes.

En avril, il y avait 464 200 personnes en emploi dans la région métropolitaine de recensement, soit 7 000 de plus que le mois précédent.

«Il est d’ailleurs étonnant que l’embauche de nouveaux travailleurs soit si importante étant donné le manque de disponibilité de main-d’œuvre», a fait part Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins.

Certains segments de la population ont été plus actifs, ajoute Émile Émond, économiste chez Québec International.

Selon lui, l’activité des travailleurs âgés de 25 à 54 ans, qui sont déjà fortement actifs, a légèrement augmenté par rapport à la même période l’an dernier. De plus, la tendance chez les travailleurs expérimentés de 55 ans et plus laisse entrevoir une augmentation plus marquée de ce groupe d’âge parmi la population active.

«On sent que la pression est très forte. Cela ne nous surprend pas, mais les résultats contribuent à intensifier la volonté des entreprises de devoir diversifier leur bassin de main-d’œuvre», a mentionné Line Lagacé, vice-présidente chez Québec International.

Le secteur des services est celui qui a le plus contribué à soutenir la croissance du marché de l’emploi. Le commerce en gros, les services professionnels et ceux de l’enseignement ont soutenu le dynamisme de l’emploi en avril permettant d’effacer les reculs limités à l’industrie de la construction et aux services de gestion.

Au Québec, le taux de chômage est passé de 5,2% en mars à 4,9% en avril. Il s’agit d’une première depuis que les statistiques mensuelles sont compilées.