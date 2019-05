Traverse entre Matane et la Côte-Nord: le «NM Félix-Antoine-Savard» en renfort

Le «NM Félix-Antoine-Savard» fera la navette entre Matane et la Côte-Nord dès le 1er juin, a annoncé vendredi la Société des traversiers du Québec (STQ).

Le navire qui peut accueillir 376 passagers et 70 véhicules fera le lien entre les deux rives sept jours sur sept, en attendant la mise en service du «NM Saaremaa», étape prévue à la fin juillet.

Le «NM Félix-Antoine-Savard» était auparavant affecté à la liaison entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine pendant la période estivale dans des eaux qui sont beaucoup moins agitées, à la jonction de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.

Ce n'est toutefois pas la première fois que le navire fait la navette entre les deux rives du Saint-Laurent. En mai 2018, il avait remplacé le «F.-A. Gauthier» pendant sa période d'arrêt technique.

Cependant, Transport Canada a émis de nouvelles restrictions pour lui permettre de naviguer dans ce secteur.

Il ne pourra ainsi pas prendre la mer lorsque les vagues seront plus hautes que 1,5 mètre, alors que l'an dernier il pouvait naviguer dans des vagues de 2,5 mètres de hauteur.

Cette nouvelle limitation risque de garder à quai le «NM Félix-Antoine-Savard» plus souvent cette année puisque de retrouver des vagues de plus de 1,5 mètre dans l’estuaire du Saint-Laurent est très fréquent.

Selon Pêches et Océans Canada, dans le secteur de Rimouski, pendant les mois de juin et juillet 2017 et 2018, 11 % du temps les vagues enregistrées dans le secteur étaient supérieures à 1,5 mètre.

De plus, le «NM Félix-Antoine-Savard» devra naviguer à la clarté, ce qui permet au traversier d’effectuer uniquement deux allers-retours par jour.

Cependant, le ministre des Transports, François Bonnardel, était heureux de cette nouvelle offre pour la clientèle, vendredi.

«Pour nous, d’avoir une option additionnelle avec le "Antoine-Savard", et surtout d’avoir une desserte qui sera quotidienne, c’est un bon point pour les usagers», a affirmé M. Bonnardel.

La STQ maintient quand même les liaisons aériennes entre Mont-Joli, Sept-Îles et Baie-Comeau jusqu’à la fin juillet.

Le navire de relève «NM Saaremaa» est présentement en mer dans l’Atlantique. Le bateau qui a quitté l’Allemagne en direction de Québec risque d’avoir quelques jours de retard. Le traversier devait arriver lundi, mais il fait présentement face à une tempête dans l’Atlantique et a dû rebrousser chemin pour se mettre à l’abri. Le porte-parole de la STQ soutient «que l’on a pris la décision d’arrêter le navire et de revenir un peu sur nos pas, puisque le gabarit du navire ne peut pas lui permettre d’affronter toutes les conditions climatiques sur l’Atlantique», a dit Alexandre Lavoie.

Par ailleurs, le «NM Saaremaa» devra peut-être faire une escale supplémentaire aux Bermudes pour se ravitailler en carburant.

Cependant, la STQ ne prévoit pas de délai supplémentaire pour la mise en service du «NM Saaremaa» sur la desserte Matane-Côte-Nord.