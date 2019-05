Uber débute à Wall Street à 42 dollars l’action, bien en-dessous de son prix d’introduction

Uber a fait ses premiers pas au prix de 42 dollars l’act ion vendredi à Wall Street, soit 3 dollars sous le prix fixé la veille par l’entreprise, illustrant ainsi les doutes des investisseurs sur le modèle économique de la plateforme.

Le titre « Uber » a démarré sa cotation vers 15H50 GMT sur le New York Stock Exchange (NYSE). Il évoluait en baisse de 6,62% à 42,02 dollars quelques minutes après dans un marché en forte baisse et particulièrement volatil en raison des doutes entourant les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis.

Plus de détails à venir...