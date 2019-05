Uber envahit la Bourse de New York pour son baptême boursier

NEW YORK | La bannière noire et blanche d'Uber barrait la façade de la célèbre Bourse de New York au sud de Manhattan vendredi, quelques heures avant le baptême boursier de la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur annoncé comme l'événement de l'année à Wall Street, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un camion vert floqué d'Uber Eats, le service de livraison de repas de l'entreprise californienne, était également garé aux avant-postes.

Des salariés du groupe se pressaient à l'intérieur du bâtiment pour assister à la première cotation de l'action.

Le journaliste économique Pierre Couture était l’invité de Benoit Dutrizac sur QUB radio:

«Il y a beaucoup d'excitation sur le parquet», a déclaré à l'AFP Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital, qui arpente les allées du célèbre parquet depuis 50 ans. «C'est un grand jour pour Uber et certainement un grand jour pour le NYSE» (New York Stock-Exchange).

A l'extérieur, des caméras de télévision et des touristes faisaient le guet, tandis que Dara Khosrowshahi, le PDG, s'adonnait à des interviews aux médias américains venus nombreux couvrir une des plus importantes introductions en Bourse d'une entreprise américaine depuis Facebook.

Des écrans de télévision montraient l'arrivée dans les locaux de l'opérateur boursier NYSE de Travis Kalanick, le fondateur et ex-PDG poussé à la démission en 2017 par des investisseurs inquiets des scandales. Il était difficile de savoir s'il allait faire partie des dirigeants d'Uber qui vont sonner la cloche d'ouverture de la séance à Wall Street.

«Environnement incertain»

Uber veut lever 8,1 milliards de dollars au cours de cette opération et a fixé jeudi soir à 45 dollars par action son prix d'introduction, soit dans le bas de la fourchette de 44 à 50 dollars livrée en avril. Sa valorisation boursière est d'environ 82,2 milliards en prenant en compte différents instruments financiers.

La prudence de la société est due aux déboires de son rival Lyft, dont la capitalisation boursière a nettement fondu en moins de deux mois depuis sa première cotation.

Les milieux financiers s'interrogent sur la rentabilité de ces plateformes qui multiplient les pertes et rivalisent de promotions pour fidéliser les clients.

Dans un entretien à la chaîne financière CNBC, Dara Khosrowshahi a expliqué vendredi que le prix de 45 dollars reflétait «un environnement incertain» et a devancé une éventuelle chute du titre.

«Nous avons estimé que ce prix reflétait l'environnement économique et l'environnement économique est incertain actuellement», a-t-il déclaré.

Et d'ajouter: «Nous voulons des investisseurs qui parient sur le long terme», a-t-il encore déclaré.

Le dirigeant a également envoyé un message aux chauffeurs d'Uber qui ont manifesté dans plusieurs villes américaines mercredi pour demander une meilleure rémunération de leurs courses.

«Nous allons investir de façon agressive dans nos activités», a-t-il assuré.