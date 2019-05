Un café froidement infusé

C’est si facile de concocter un café infusé à froid qu’il n’existe aucune raison de s’en passer, surtout avec le soleil qui se pointe ! Ajoutez du café moulu à de l’eau, laissez infuser au réfrigérateur, puis dégustez avec de la glace, du lait et un peu de sucre, selon vos goûts. Tentez l’expérience avec l’un de ces systèmes d’infusion à froid.

Sur le pouce

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Cette bouteille à filtre Full Circle de BRUMI infuse le café à froid ou à chaud et permet de le déguster sur le pouce. Pour obtenir la version froide, glissez le filtre à mailles à l’intérieur, ajoutez-y le café selon les quantités suggérées, puis remplissez d’eau la bouteille en verre borosilicate à double paroi. Laissez infuser le tout au réfrigérateur pendant 12 à 16 heures, avant de savourer votre café n’importe où.

Partout où vous allez

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Cette très élégante cafetière isotherme à infusion à froid Asobu est offerte en quatre couleurs : argent, cuivre, blanc et noir. Le café infusé dans la carafe d’infusion supérieure se transvide dans celle du bas (1 litre) en acier inoxydable avec isolation en cuivre et couvercle étanche. Ainsi, votre boisson préférée reste froide longtemps et peut être transportée partout où vous allez.

Infusion rapide

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Avec cette machine à café infusé à froid, Cuisinart fait passer le temps­ ­d’infusion de quelques heures à ­seulement 25, 35 ou 45 minutes selon l’intensité du café désirée. Ajoutez le café dans le filtre, mouillez avec sept tasses d’eau et mettez la machine en marche. Le filtre commencera alors à tourner pour délivrer les saveurs du café. Il suffira ensuite de laisser le café couler dans la carafe avant de le servir.