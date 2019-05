Un deuxième canadien en Formule 1?

MONTMELÓ | Les performances très décevantes de Robert Kubica, recruté cette année par l’écurie Williams, pourraient bien inciter son employeur à confier le baquet de sa monoplace à un autre pilote avant la fin de la saison. Et l’heureux élu pourrait bien être le Canadien Nicholas Latifi.

Or, ses résultats depuis le début de 2019 (quatre Grands Prix) ne mentent pas. Il a été devancé, autant en qualifications qu’en course, par son jeune coéquipier, le Britannique George Russell, qui fait ses débuts en F1 cette année.

L’écurie Williams devrait aussi s’inquiéter du fait que le Polonais aura beaucoup de difficultés à négocier les virages très serrés à Monaco, prochaine étape au calendrier, un tracé qui exige des coups de volant répétés et très prononcés.

Entreprenant sa quatrième saison à temps plein en F2 (l’antichambre de la F1), Latifi connaît un début de saison retentissant avec deux victoires, une troisième et une quatrième place en quatre départs.

Avant les deux épreuves du week-end à Barcelone, le porte-couleurs de l’écurie DAMS est confortablement installé en tête du championnat avec une récolte de 62 points, soit 19 de plus que son dauphin, le Britannique Jack Aitken.

La Fédération internationale de l’automobile (FIA), qui accorde ces laissez-passer, pourrait toutefois, selon toute vraisemblance, lui attribuer cette fameuse Super Licence plus tôt que prévu.

Voilà qui pourrait permettre à Williams de constater si oui ou non, Latifi est apte à faire le saut en F1 plus tôt que prévu, et à la FIA d’évaluer son comportement, au cas où...