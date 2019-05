GAGNON, Armand



À la Maison Paul-Triquet, le 5 mai 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Armand Gagnon, époux de dame Louise Bergeron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses filles: Ginette (Normand Laflamme) et Danièle (Raymond Labonté); ses petits-enfants: Céline Montminy et Charles-Olivier Labonté (Geneviève Dubé); ses-arrière- petits-fils: Edouard et Arno; ses sœurs et son frère: Eva (feu Richard Pérée), Aline (feu Luc Simard), Lucienne (feu Adrien Canuel), Claudette et Sabin (Carmen Lavoie) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pendant la deuxième guerre, il s'est porté volontaire dans l'effort national en joignant le Royal 22e Régiment. Il fut également de la guerre de Corée. Il resta toujours fidèle à l'Armée Canadienne. Un sincère remerciement à tous les membres du personnel de la Maison Paul-Triquet pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme. Le soutien à la Cause des Anciens Combattants peut se traduire par un don à la Fondation du CHU DE Québec, Maison Paul-Triquet, 10, rue de l'Espinay Québec QC, G1L 3L5; à l'Association du Royal 22e Régiment, à la légion canadienne (filiale 265, Québec).