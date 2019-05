HÉBERT, Yvonne Laperrière



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Yvonne Laperrière, épouse de feu monsieur Robert Hébert, fille de feu madame Caroline Tremblay et de feu monsieur Joseph Laperrière. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13h à 14h45.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Josée Bouffard), Anne (Jocelyn Boulay) et Stéphane; sa sœur Béatrice (feu Rosaire Moffet); ses belles-sœurs de la famille Hébert: Claudette (feu Gilles Boutin) et Marie-Claire (feu Julien Laganière) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les bons soins prodigués, leur présence et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.