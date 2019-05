VAILLANCOURT, André



À la Résidence Le Faubourg, le 29 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur André Vaillancourt, époux de feu madame Odette Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Monique (Pierre Rioux), Renée (Claude Dion), Anne (Michel Rioux); ses petits-enfants: André-Philippe (Mélissa Taillefer-Rozon), Guillaume, Mathieu (Sarah-Jade Bouret Bégin), Geneviève (Martin DeGrâce), Laurence (David Desruisseaux-Talbot), Renaud-Charles (Chantal Germain); ses arrière-petits-enfants: Marilou, Camille, Gabrielle, Félix, Raphaëlle, Alexandre et Aiden; sa sœur Rita; sa belle-sœur Alberte Lapointe (Piché) ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il fut précédé par ses sœurs: Jeannine, Rose, Imelda, Laurette, Gisèle et Cécile; ainsi que ses frères: Raymond, Romuald, Jean-Paul, Martin, Maurice, René, Marc et Claude. Ses enfants remercient infiniment le personnel soignant du 2e étage de la Résidence Le Faubourg pour leur dévouement, les bons soins et l'accompagnement durant son séjour dans ce milieu de vie très accueillant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.