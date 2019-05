VÉZINA, Alphonse



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Alphonse Vézina, fils de feu monsieur Joseph Vézina et de feu dame Augustine Couture. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à laà compter de 15h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il était le frère de:feu Joseph, feu Roland (feu Jeanne D'Arc Lemieux), feu Raoul, feu Armand (feu Lucille Boissonneault), Jacqueline (feu Félicien Langlois), feu Jeannette (feu Gilbert Babin), feu Fernande (Émilien Gauthier), feu Jean-Marie, Yvette (Rodrigue Babin). Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Marie-Paule Thibault et Jeannine Lacroix, ses compagnons de vie de la résidence, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Une pensée toute particulière à la famille de monsieur Jean-Marc Fontaine et de madame Gisèle Leblond qui lui ont permis de vivre le début de son hébergement dans l'amour et la compassion. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Diane Mazurette et celui de la Résidence Brigitte Gagnon où il a vécu la fin de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la