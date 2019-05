DUMAS, Louise



Au CHUS Fleurimont, le 30 avril 2019, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Louise Dumas, épouse de Serge Lemieux et fille de Jeanine Auger et de Jean-Louis Dumas. Elle demeurait à Sherbrooke. La famille vous accueillera auen présence des cendres, de 13h à 14h,Par la suite, les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles. Outre son époux, Louise laisse dans le deuil son chien et fidèle compagnon Café, ses sœurs: Marie Dumas (Christian Harvey), Sylvie Dumas (Normand Fortin); feu beaux-parents: Alphonse Lemieux (Jeannette Aubert); ses belles-sœurs et beaux-frères: Ginette Lemieux (Georges Stojanov), Francine Lemieux; ses neveux et nièces, William Harvey, Nicolas Stojanov, Sonia Sunderland, Josée Sunderland, plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines et amis(es). Nous tenons à remercier le personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, du CHUS Fleurimont ainsi que du CLSC de Sherbrooke pour leur soutien exceptionnel. En guise de sympathie, des dons à la Fondation du CHUS, 530, 10e Avenue Sud, Sherbrooke, QC, J1G 2R9, seraient grandement appréciés.