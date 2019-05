McCORMICK, Duncan



Le 27 avril 2019, au CHSLD Alphonse-Desjardins/site Paul-Gilbert de Charny, est décédé durant son sommeil, à l'âge de 83 ans et 6 mois, monsieur Duncan McCormick, fils de feu madame Florence Noël et de feu monsieur Charlie McCormick.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à compter de 15h à l'endroit suivant :L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière de l'île Anticosti. Il laisse dans le deuil ses fils : Richard et Donald (Marie-Josée Labbé); ses petits-enfants: Alexandre, Stéphanie, Alexandra et Raphaël; son ex-épouse Angèle Lelièvre; ses sœurs Maggie et Ella (Jean-Guy Sauvageau); les membres de sa famille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Des remerciements spéciaux sont adressés au personnel du CHSLD Paul-Gilbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada (des formulaires seront disponibles sur place).