RACINE, Clémence Morin



Au CHSLD St-Augustin de Beauport, Québec, le 20 avril 2019, à l'âge de 82 ans 10 mois, est décédée dame Clémence Morin, épouse de monsieur Gérard Racine. Née à Godbout, le 19 juin 1936, elle était la fille de feu dame Edwidge Bouchard et de feu monsieur Wilfrid Morin. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière Ste-Brigitte-de-Laval à une date ultérieure. Outre son époux Gérard, madame Morin laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Richard Beaucage), feu Martin, Sylvie (François Robert); ses petits-enfants: Stéphanie (Mathieu), Jessica (Ludwig), William (Rebecca); sa belle-sœur Simone (feu Olivier); son beau-frère Réal (feu Gisèle); ses belles-sœurs de la famille Racine: Hélène Dupont (feu Clément), Monique Lachance (feu Denis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Ida (feu Donat) et de feu Madeleine. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, Tél. : 418-527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de