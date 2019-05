ST-AMOUR, Monique Lévesque



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 7 novembre 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Monique Lévesque, épouse de monsieur Jacques St-Amour, fille de feu Jean-Marie Lévesque et de feu Violette Beaulieu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux Jacques, ses enfants: Sébastien (Jenepher Poirier), Chantal (Mario Dubé) et Patrick; ses petits-enfants: Pierre-Luc St-Amour- Perras, Ann-Sophie Perras, Maxim St-Amour, Marie-Soleil Perras, Ann-Sarah Blais, Juliane Blais, Alexandre Blais Frédérike Dubé, Alexandre Dubé, Charles Dubé et Coralie Dubé; ses sœurs: Claudette (Denis Bélanger), Lisette et Violaine et son frère Jean-Guy Lévesque; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille St-Amour: Pierre (Guerda), feu André (Chantal Mc Fadden) et Jean (Linda St-Amour) ainsi que ses précieux(es) neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval) plus particulièrement Hélène pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3 , Tél : 418-683-8666 Site internet : www.cancer.ca