À quoi sert la réussite

Par la présente et au nom de tous les parents qui vivent la même chose que moi, je souhaite remercier le Monsieur Anonyme qui vous écrivait ce matin, pour la lettre d’encouragement qu’il nous adresse. Ma situation, comme celle de plusieurs de mes amis, ressemble à la sienne. Je suis un professionnel à la retraite depuis un moment, qui avec la collaboration de mon épouse, a consacré une bonne partie de ses biens, de ses énergies et de sa vie pour permettre à ses quatre filles de graduer au cégep ou à l’université.

Aujourd’hui nous sommes devenus deux vieillards, puisque moi j’ai plus de 80 ans, que mon épouse me suit de proche, et que pour notre plus grand malheur, nous ne voyons plus nos deux filles qui sont les plus scolarisées et les mieux rémunérées parmi les quatre. Il semble que depuis que j’ai été opéré pour le cancer ainsi que pour des problèmes cardiaques, je sois devenu moins intéressant pour elles. Surtout, qu’en plus, mon épouse a eu la maladresse de leur demander un petit service lorsqu’elle a subi elle aussi une opération importante.

Notre erreur en tant que parents, c’est d’avoir osé demander au lieu de donner comme nous l’avions toujours fait auparavant. Les pseudo-spécialistes en science des comportements conseillent aux plus jeunes d’éviter les gens qui dérangent. Donc, elles répondent aux diktats en s’éloignant de toute personne qui risque de bousculer leur sacro-saint quotidien. Et les nouveaux conjoints, surtout ceux qui sont sans le sou rendus à l’âge de la retraite, aiment que les femmes soient disponibles, surtout avec leur sacoche, pour leurs longues périodes de loisirs et de voyages.

J’aimerais à mon tour encourager le Monsieur Anonyme de ce matin en l’incitant à relire le roman Le père Goriot d’Honoré de Balzac dans lequel il va se rendre compte que le comportement de ses enfants a malheureusement toujours existé. En ce qui nous concerne ma femme et moi, nous aimerions savoir si nous serions considérés comme des parents sans cœur si nous donnions notre héritage à ceux de nos enfants et petits-enfants qui nous fréquentent encore?

Le père encouragé

Pour ceux et celles qui l’ignorent, le roman Le père Goriot fait partie d’une saga d’Honoré de Balzac qui raconte plus spécifiquement l’histoire de Jean Joachim Goriot, un ancien vermicellier qui a fait fortune pendant la révolution, et qui, pour satisfaire les plus folles fantaisies de ses deux filles, a dilapidé toute sa fortune.

Pour résumer la suite, il est dit : « Le citron bien pressé, les filles ont laissé le zeste au coin des rues... ». Finalement le père Goriot est mort dans le plus grand dénuement, et n’eût été la générosité de deux étudiants de sa connaissance qui ont payé ses funérailles, on ne sait pas ce qu’il serait advenu de son corps puisque ses deux gendres avaient refusé de délier leur bourse pour lui.

Entre votre cas et celui du Monsieur auquel vous faites référence, il y a une énorme différence. Ses trois enfants ne le voient que par obligation, ce qui laisse soupçonner un certain manque au plan affectif de la part des parents. Alors que dans votre cas, deux de vos enfants continuent à vous fréquenter. Ce qui laisse supposer que les deux autres seraient plus égoïstes et mesquins.

Quant à votre question finale, rappelez-vous toujours qu’un héritage n’est un dû pour personne. C’est le testateur seul qui décide à qui il donne ses biens lors de son grand départ. À moins que vous ne m’ayez pas dit toute la vérité et que vous ayez lésé vos deux enfants ingrats de quelque façon, que vous importe qu’ils vous en veuillent si vous ne leur laissez rien puisqu’après avoir fait les choses en votre âme et conscience, vous ne serez plus là pour les entendre ?