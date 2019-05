HAMEL, Gilbert



À Montréal, le 23 avril, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gilbert Hamel, natif de Saint-Flavien. Il était le conjoint de Winnie Frohn. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille, Marie-Pierre Hamel (Sophie Frechette), la mère de sa fille, Lucie Voisard, ainsi que le fils de sa conjointe, Loïc Frohn-Villeneuve (Trinh Tinh Nguyen). Également dans le deuil, son frère, Jean-Yves (Renée Godbout), ses sœurs: Louise (Charles Wilson), Diane et Jacqueline; son beau-frère Ted Kelly (feu Colette Hamel), sa tante, Rachel Vaillancourt (feu Jean-Paul Racine) et sa cousine, Suzanne Racine. Il laisse aussi dans le deuil son neveu, Stéphane Caux, ses nièces: Rachel Caux (Stéphane Ouellet), Geneviève Caux (Jean-Nicolas Huppé), Michèle Kelly, Audrey Hamel (Antoine Labbé) et Emilie Hamel (Sam Brennand). Aussi touchés, bon nombre d'ex-collègues et ami(e)s, incluant ses ex-collègues et ami(e)s de Pessamit (Côte-Nord) où il a travaillé et vécu en grande partie au cours des années qui ont précédé sa retraite. Gilbert Hamel, humaniste, attentif aux autres et curieux, s'est toujours impliqué socialement en particulier lors de la création des organismes suivants: l'Association coopérative d'économie familiale de Québec (ACEF), le CLSC de la Basse-Ville de Québec, le Conseil régional de développement (CRD) et le comité de citoyens Saint-Sauveur. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à Québec, auà compter de 14h jusqu'à 16h.Pour ceux et celles qui ne peuvent pas se rendre à Québec il sera possible d'offrir leurs condoléances à Montréalde 18h à 20h. Pour ceux et celles qui le désirent vous pouvez traduire vos marques de sympathie par un don à la Fondation du CHUM (fondationduchum.com) ou à la Fondation Gracia soins palliatifs (fondationgracia.org). La direction a été confiée à la