Billie Eilish explique pourquoi elle porte toujours des vêtements très grands

Billie Eilish est l’une des chanteuses les plus authentiques et fidèles à elle-même et ces aspects de sa personnalité se transmettent également sans son habillement.

On le sait, Billie Eilish a un style vestimentaire bien à elle. Elle adore porter des ensembles vraiment «oversized» et des coloris éclatants.

La chanteuse tient la vedette dans la dernière campagne de Calvin Klein et s’est confiée au sujet des raisons qui la poussent à choisir un habillement peu conventionnel.

Elle a indiqué dans une vidéo «behind the scenes» qu’elle portait des vêtements amples, car elle ne souhaitait pas que les «sachent tout d’elle».

«Je ne veux jamais que le monde sache tout sur moi, dit-elle. C’est pour ça que je porte de gros vêtements amples. Personne ne peut avoir d’opinion sur mon corps parce qu’ils n’ont pas vu ce qu’il y a en dessous. Personne ne peut être du genre “Oh, elle est mince, elle n’est pas mince ; elle a de grosses fesses”. Personne ne peut en dire autant parce qu’ils ne le savent pas.»

C’est donc pour éviter les regards et les commentaires bourrés de jugement que Billie Eilish adopte ce style ultra cool qui est désormais sa marque de commerce.

Voyez son entrevue complète juste en dessous.

Billie Eilish n’est pas la seule a avoir participé à la campagne 2019 de Calvin Klein : Shawn Mendes et Noah Centineo en font également partie!

