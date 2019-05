Blanchiment d’argent en Colombie-Britannique: 7,4 milliards injectés rien qu’en 2018

VICTORIA | Quelque 7,4 milliards $ ont été blanchis en Colombie-Britannique rien qu’en 2018 et, de ce montant, jusqu’à 5 milliards $ ont été injectés dans le marché immobilier.

C’est ce que révèle un rapport accablant d’un comité d’experts commandé par le gouvernement britanno-colombien et dévoilé cette semaine.

Ainsi, en raison de cette manne d’argent sale, le coût de l’achat d’une maison a bondi d’environ 5 %, estime le groupe d’experts.

«Notre marché du logement devrait être utilisé pour le logement des personnes et non pour le blanchiment du produit du crime», a déploré dans un communiqué la ministre des Finances, Carole James, soutenant que le montant cité ci-haut dépassait de loin les estimations.

Conséquemment, des milliers de propriétés luxueuses sont très à risque de se retrouver dans la mire de ceux qui veulent blanchir leur argent sale, a fait savoir l’expert Peter German, qui a participé au rapport.

«L’argent illicite arrive à Vancouver de la Chine, de l’Iran, du Mexique et d’autres pays, fusionnant avec le produit du trafic de drogue sur le marché intérieur et d'autres crimes», écrit-il dans le rapport.

M. German a également constaté qu'il n'existait aucune agence ou force de police disposant d'une surveillance ou de ressources suffisantes pour enquêter sur ces activités suspectes.

«Les riches criminels et ceux qui tentent de se soustraire aux impôts ont trop longtemps dirigé notre province, au point qu'ils faussent maintenant notre économie, nuisent aux familles qui cherchent un logement et ont une incidence sur ceux qui ont perdu un être cher à cause d'une overdose d'opioïdes», a souligné David Eby, procureur général de la province.

Le gouvernement néo-démocrate a promis de prendre des mesures supplémentaires pour enrayer ce phénomène. L’aide du fédéral et des autres provinces est également demandée, notamment une amélioration de l’ensemble des outils des agences de lutte contre le blanchiment de capitaux.

«Le blanchiment de l’argent est un problème grave et contagieux qui doit être résolu et traité de façon urgente, pas seulement en Colombie-Britannique, mais à l'échelle du Canada», a souligné Maureen Maloney, la responsable du comité d’experts.