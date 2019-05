Caeli McKay et Vincent Riendeau en bronze

À leur première étape des Séries mondiales comme coéquipiers, les plongeurs Caeli McKay et Vincent Riendeau ont remporté le bronze au 10 m synchro mixte à Kazan, en Russie, samedi. Ils ont fini à 1,86 point de la deuxième place.

«Nous avons bien plongé et nous avons fait en sorte que personne ne s’empare de la troisième place. Aujourd’hui [samedi], c’était comme notre échauffement étant donné que nous ne nous entraînons pas vraiment ensemble. Nous essayons de nous réhabituer l’un à l’autre et d’avoir du plaisir», a dit McKay, qui avait gagné l’argent à la Coupe du monde de Wuhan (Chine) en juin 2018 avec Riendeau.

Le duo de Montréal a obtenu une note de 312,42. Les Canadiens ont été devancés par les Chinois Zhang Minjie et Duan Yu (339,42 points) et les Nord-Coréens Jo Jin-mi et Hyon Il-myong (314,28 points), respectivement premiers et deuxièmes.

«C’était un retour pour moi après ma performance individuelle du matin. Je suis contente d’avoir été capable de bien plonger avec Vincent sept heures plus tard et de montrer que je suis capable de faire les plongeons que j’avais manqués», a dit McKay, cinquième de sa demi-finale à l’épreuve individuelle de la plateforme.

À l’étape de Montréal, il y a deux semaines, c’était Meaghan Benfeito et Nathan Zsombor-Murray qui représentaient le Canada dans cette épreuve. «Nathan n’est pas ici à cause de l’école et Meaghan ne plonge pas à cause de son bras. Nous allons aussi participer à cette épreuve le week-end prochain à l’étape de Londres et nous espérons faire aussi bien, sinon mieux.»

Des détails importants pour Philippe Gagné

Au 3 m, Philippe Gagné a conclu au sixième et dernier rang de la finale avec 425,30 points. Le Britannique Jack Laugher (499,30) a remporté l’or devant le Russe Evgenii Kuznetsov (466,60) et le Chinois Peng Jianfeng (464,95).

«Je suis juste content d’avoir fait la finale. Mes plongeons étaient très, très bons. Les pointages ne sont pas très élevés, mais les juges étaient sévères. Je pense que j’aurais eu environ 450 points à une autre compétition internationale ou nationale, a dit Gagné. J’ai essayé de corriger les petits détails sur lesquels je travaille. Parfois, c’est difficile de reproduire ce que tu fais en entraînement, mais je devrai en prendre l’habitude.»

Plus tôt, en demi-finale, le Montréalais a pris le troisième rang avec 423,10 points tout juste devant son compatriote François Imbeau-Dulac (407,50 points). Le Terrebonnien n’a toutefois pas accédé à la finale.

La compétition se poursuivra dimanche avec la présentation du 3 m féminin (Jennifer Abel et Pamela Ware), du 10 m masculin (Vincent Riendeau) et du 3 m synchro mixte (Abel et Imbeau-Dulac).