Ces dentistes qui improvisent

Les dentistes spécialisés en endo­dontie se concentrent sur les inflammations et infections dans les canaux des dents. Ils vont notamment faire des traitements de canal, mais également des interventions plus pointues. Ils travaillent la plupart du temps avec un microscope dentaire. Un endodontiste doit suivre une formation de deux ou trois ans après avoir terminé ses études en dentisterie.

Le parodontiste se spécialise dans certaines maladies, comme la gingivite, qui touchent la gencive et le pourtour des dents. Les maladies inflammatoires de ce type sont la cause principale de la perte de dents chez les adultes. Le parodontiste peut aussi remodeler ou reconstruire des gencives endommagées.

L’orthodontie vise à régler les problèmes d’alignement des dents et les problèmes de malocclusion. Pour y parvenir, l’orthodontiste utilise différents appareils. En plus d’améliorer l’aspect esthétique de la bouche, ce genre de traitement peut aider à la mastication et réduire les risques de carie et de maladie des gencives.