Christian Dubé chapeautera les négociations en santé

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, chapeautera l’ensemble des négociations avec les employés de l’État, même ceux de la santé et de la petite enfance.

Selon un décret publié dans la Gazette officielle du Québec cette semaine, le président du Conseil du trésor sera désormais responsable de développer et d’assurer la coordination d’une « stratégie globale de négociations collectives », qui débuteront l’automne prochain.

En plus des employés des secteurs publics et parapublics, Christian Dubé supervisera donc le renouvellement des conventions collectives des Centres de la petite enfance (CPE) et des garderies en milieu familial.

Mais c’est surtout l’ajout des responsabilités concernant le secteur de la santé qui cause des frictions. Alors qu’il est déjà responsable de renégocier les ententes avec les fédérations de médecins spécialistes et omnipraticiens, Christian Dubé supervisera aussi les négociations avec les infirmières, les pharmaciens, les ambulanciers et tous les autres professionnels de la santé.

Selon nos informations, ces nouveaux pouvoirs ont soulevé l’ire de la ministre de la Santé, Danielle McCann. Appelé à commenter, l’attaché de presse de la ministre a refusé d’expliquer les raisons ayant mené à ces modifications.

Stratégie globale

Au Conseil du trésor, on souligne que les ministres demeureront responsables du renouvellement des ententes avec les syndicats de leurs secteurs et qu’ils signeront eux-mêmes les ententes. Le changement, explique l’attachée de presse de M. Dubé, vise simplement à « développer une stratégie globale de négociation laquelle servira de guide pour l’ensemble des négociations de conventions collectives du gouvernement ».

M. Dubé sera « en appui » à Mme McCann « afin qu’elle puisse réaliser sa vision et atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés pour réparer le réseau de la santé et des services sociaux et améliorer la qualité et l’accès aux soins de santé », affirme son attachée de presse, Myrian Marotte.