Nags Head, la plus ancienne station balnéaire sur les plages des Outer Banks, en Caroline du Nord, attire les vacanciers depuis plus de 150 ans. C’est sans doute l’une des destinations touristiques les plus connues de la région. Le sud de la ville est encore assez intime et à l’abri des grands projets immobiliers et hôteliers. Ainsi, les vacanciers peuvent y louer de charmantes maisons centenaires typiques de la région et profiter du séjour pour découvrir les meilleures adresses aux alentours.

Six bonnes adresses

S’AMUSER

Kitty Hawk Kites Hang Gliding School

302 Carolista Dr, Nags Head

kittyhawk.com

MANGER

The Bonzer Shack

1200 S Virginia Dare Trail, Kill Devil Hills

bonzershack.com

John’s Drive In on the OBX of North Carolina

3716 N Virginia Dare Trail

johnsdrivein.com

Surfin’ Spoon Frozen Yogurt Bar

2408 S Virginia Dare Trail, Nags Head

surfinspoon.com

Brew Thru Beverage Store

3700 S Virginia Dare Trail, Nags Head

brewthru.com

DÉCOUVRIR

Nags Head Hammocks

1801 S Croatan Hwy, Kill Devil Hill

nagsheadhammocks.com

