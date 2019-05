Des dentistes qui font mal

Erreurs, mauvais comportements ou honoraires exagérés, les doléances des Québécois sont nombreuses et variées. Les plaintes ont plus que doublé depuis cinq ans, alors que le syndic de l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) gérait 299 dossiers d’enquête toujours ouverts.

« Il y a eu un concours de circonstances de mouvements de personnel et de retraites, jumelés à une recrudescence soudaine de demandes d’enquête, donc on n’a pas été capables de traiter ce qu’on aurait traité normalement », se défend le syndic de l’ODQ.

« Les patients sont plus éduqués, que ce soit un dentiste ou un autre professionnel, ils posent des questions et ne prennent pas son opinion comme une vérité absolue », souligne le Dr Mailhot. Car si les dossiers s’accumulent autant, c’est notamment parce que les plaintes explosent. Un record de 431 plaintes a été reçu en 2017-2018, alors que la moyenne des dernières années se situe plutôt autour de 300, selon les rapports annuels de l’ODQ.

Le comportement des dentistes et leur publicité sont les deux aspects de leur pratique qui ont accumulé le plus de plaintes l’an dernier. Le Dr Mailhot soutient que les dentistes ne peuvent pas faire de publicité avec des témoignages. Lorsqu’un professionnel se fait pincer, il n’est pas rare qu’il balance à son tour une dizaine de collègues, faisant grimper les plaintes, dit-il.

Il assure que son bureau « essaie de redoubler d’ardeur et met tous les efforts » pour traiter les plaintes le plus rapidement possible. Car au fil des ans, c’est sensiblement le même nombre de dentistes qui sont traînés annuellement devant le Conseil de discipline et les dernières décisions concernent des traitements faits en 2014 ou avant.