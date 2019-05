Élections fédérales: les priorités de l’UMQ en ligne

QUÉBEC | Les villes du Québec suivent de près la campagne électorale fédérale, qui est déjà bien engagée à cinq mois du scrutin du 21 octobre prochain.

Souhaitant désormais traiter de «gouvernement à gouvernement» avec Ottawa, les membres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont dotés d’une plateforme dans laquelle ils détaillent 13 propositions liées à trois enjeux prioritaires qu’ils ont déterminés.

Ces enjeux sont les changements climatiques, le développement économique intelligent et durable des communautés, ainsi que le respect de l’autonomie municipale.

L’UMQ aimerait notamment que les villes puissent conclure des ententes directes avec le fédéral et obtenir une portion des revenus liés à la légalisation du cannabis.

L’organisation, qui célèbre son 100e anniversaire cette année, voudrait aussi, dans le contexte de la pénurie de travailleurs, qu’Ottawa réduise les délais de délivrance des visas de travail pour les travailleurs étrangers et qu’il investisse massivement dans les infrastructures de transport ferroviaire et aérien, dans l’internet à haute vitesse et dans la téléphonie cellulaire.

La plateforme électorale de l’UMQ a été dévoilée samedi, au dernier jour des Assises 2019 de l’UMQ, au Centre des congrès de Québec. Des représentants des partis fédéraux étaient présents à cette occasion.

«D’ici le 21 octobre 2019, nous réclamerons des partis politiques des engagements clairs en faveur de l’efficacité. Nous leur demanderons de faire le choix de l’efficacité pour lutter contre les changements climatiques, pour développer intelligemment nos communautés et pour respecter l’autonomie des municipalités», a dit Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

«L’efficacité, c’est de pouvoir se parler directement: de gouvernement à gouvernement. Le gouvernement du Canada a les moyens, les municipalités ont les solutions», a-t-il ajouté.