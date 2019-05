En vie grâce aux avancées en neurochirurgie

Une femme de Québec aujourd’hui en pleine forme après des années de lutte contre une tumeur cérébrale estime qu’elle doit beaucoup à l’expertise de pointe développée en neurochirurgie à l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec.

Kathy Gélinas, 43 ans, se sent si bien qu’elle montera plusieurs fois les 487 marches de l’escalier du parc de la Chute-Montmorency, le 8 juin prochain, dans le cadre de la neuvième édition du Kilimandjaro à Québec.

Il s’agit d’un défi bien particulier qui consiste, en équipe, à gravir l’équivalent des 5892 mètres que fait le célèbre mont africain, et ce, au profit de la Fondation du CHU de Québec.

Symbolique

« C’est symbolique, dit Mme Gélinas. Lorsque l’on pense à la montagne à monter, on se dit que ça va être quelque chose, mais si on le prend une marche à la fois, on est capable. C’est un peu de cette façon que j’aborde ma condition : c’est un jour à la fois, puis on regarde en avant et on profite de chaque moment », confie celle qui est aujourd’hui en rémission de la maladie.

En 2011, une tumeur au cerveau allait plutôt la ralentir, elle qui avait l’habitude de vivre « à 200 milles à l’heure ».

Accablée par d’intenses maux de tête et des troubles de vision, la mère de deux adolescents consulte le médecin, puis le diagnostic tombe finalement, lui faisant même craindre de perdre la vue.

Repousser les limites

Il s’en est suivi des années de traitements et trois récidives, jusqu’en 2017, où une deuxième neurochirurgie pratiquée par la Dre Karine Michaud change tout, en permettant de retirer complètement la tumeur.

« On a poussé les limites pour enlever le plus de tumeur et on a réussi à le faire avec peu de séquelles. Kathy, non seulement je sais qu’elle va vivre plus longtemps, mais en plus, elle réussit à garder une qualité de vie », souligne la Dre Michaud, neuro-oncologue et neurochirurgienne au CHU de Québec.

« C’est grâce à la recherche et au développement des équipements que je suis ici », témoigne encore Kathy Gélinas.

Reconnaissante, Mme Gélinas a accepté d’être ambassadrice de l’événement. Mieux encore, elle a constitué deux équipes de dix personnes chacune qui ont déjà passé le cap des 10 000 $ amassés en dons.