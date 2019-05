FALARDEAU, Jean-Paul



À son domicile, le 25 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Falardeau, époux de feu madame Denise Turgeon, fils de feu madame Bernadette Mauger et de feu monsieur Jean-Baptiste Falardeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Gaétane Gagnon), Johanne (Daniel- André Delisle) et Line; ses petits-enfants: Kevin, Benoît, Marie-Hélène, Catherine et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Yvette (feu Antoni Jacques), feu Marcel, Lucille, Julienne (Claude Audibert) et Lorraine; son beau- frère et ses belles-sœurs de la famille Turgeon: Jean-Pierre (Micheline Turcotte), Huguette (feu Claude Noël), Lise (Gilles Papillon), Céline (feu Clément Perrault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à la sacristie une heure avant la cérémonie, soit à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.