AUCLAIR, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 mai 2019, à l'âge de 99 ans et 8 mois, est décédé monsieur Marcel Auclair, époux de feu dame Lucille Garneau. Il était le fils de feu dame Antoinette Couture et de feu monsieur Joseph Auclair. Il demeurait à Québec, autrefois de Loretteville.La famille vous accueillera aude 14h à 15h.Plusieurs messes seront célébrées ultérieurement à la basilique de Québec pour le repos de son âme. Il laisse dans le deuil sa fille feu Marie; son fils Louis (Marie-Hélène Rouleau); ses petits-enfants: Myriam et Vincent (Patricia Papillon); ses arrière-petits-enfants: Miya, Laurie-Anne et Noémie. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5 , Tél. : 418-525-4385.