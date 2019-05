Justin Trudeau et sa famille à Chicago pour le spectacle de sa mère

CHICAGO, Illinois – Justin Trudeau et sa famille sont à Chicago ce week-end pour assister au spectacle de la mère du premier ministre, Margaret Trudeau.

Mme Trudeau est à l’affiche depuis jeudi (et jusqu’à ce dimanche) au théâtre The Second City, reconnu depuis des décennies pour ses spectacles de comédie et d’improvisation.

Elle y présente un one woman show au cours duquel elle raconte de façon colorée l’histoire de sa vie d’ex-femme d’un ancien premier ministre (Pierre Trudeau) et de mère de celui qui dirige le Canada depuis 2015, une vie qui a aussi été marquée par ses fréquentations (avec les acteurs Ryan O’Neal et Jack Nicholson, avec le chanteur Mick Jagger ou avec le peintre Andy Warhol) et par la maladie mentale.

«Ma vie pendant tant d’années était une émission de téléréalité. Maintenant, je vais pouvoir mettre ça sur scène», lançait Mme Trudeau lors de sa première entrevue à propos de son projet publiée en mars dernier par le Chicago Tribune.

Son spectacle intitulé Certain Woman of an Age est présenté à l’occasion de la Semaine du bien-être du groupe Second City.

Mme Trudeau dit avoir choisi de réaliser son projet à Chicago en raison de sa longue amitié avec la femme du propriétaire du théâtre Second City.

Le spectacle est mis en scène par Kimberly Senior et coécrit avec Alix Sobler.