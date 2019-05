«King Felix» déboulonné par les Red Sox

Les Red Sox de Boston ont profité des largesses du lanceur des Mariners de Seattle Felix Hernandez, samedi après-midi au Fenway Park, pour s’imposer par le pointage de 9 à 5.

En seulement deux manches et un tiers, celui qu’on surnomme «King Felix» a une fois de plus été détrôné, cette saison, allouant sept points, tous mérités.

C’est un circuit de trois points du receveur Sandy Leon, en troisième manche, qui a donné un dur coup aux Mariners. Cette longue balle a été frappée aux dépens du releveur Roenis Elias, mais Hernandez était responsable d’un des coureurs sur les sentiers.

Les Red Sox ont inscrit un total de huit points au cours de ce troisième tour au bâton.

La mauvaise sortie de Hernandez (1-4) est survenue alors que son équipe lui avait pourtant donné un coussin de quatre points en début de première manche.

Malmené en début de rencontre, le partant des Red Sox Rick Porcello (3-3) s’est ressaisi pour finalement savourer la victoire. En six manches et deux tiers, il a permis quatre points à la suite de cinq coups sûrs et un but sur balles.