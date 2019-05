La première manche aux Sharks

Un doublé de Timo Meier en deuxième période a donné trois buts d’avance aux Sharks, qui ont finalement vaincu les Blues de St. Louis au compte de 6 à 3 lors du tout premier match de la finale de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi à San Jose.

Au moment où son équipe menait déjà par un but, Meier a profité d’un revirement créé par son coéquipier Logan Couture pour récupérer une rondelle libre dans la zone des Blues. Il a ensuite contourné Jay Bouwmeester et déjoué Jordan Binnington pour inscrire son quatrième but des éliminatoires.

Quelques instants plus tard, Meier a dirigé la rondelle vers le filet depuis le coin de la patinoire. Le disque a dévié sur le patin de Vince Dunn avant de trouver le fond du filet.

Couture, deux fois, Joe Pavelski et Kevin Labanc ont également trouvé le fond du filet dans la victoire. Meier et Couture ont ajouté une mention d’aide à leur dossier. Gustav Nyquist s’est quant à lui fait complice de deux filets des siens.

Déjoué par Joel Edmundson, Ryan O’Reilly et Tyler Bozak, Martin Jones a repoussé 28 des 31 rondelles dirigées vers lui. Binnington a pour sa part tété mis à l’épreuve à 24 reprises.

Le deuxième duel de la série aura lieu à San Jose, lundi.