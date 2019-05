L’auto-flagellation selon Bouchard-Taylor

À des degrés variables, les coauteurs du rapport Bouchard-Taylor ont fait une démonstration de déconnexion avec la société québécoise sur la question du port des signes religieux. En bout de piste, ça ne peut que profiter au gouvernement Legault.

Le témoignage de Charles Taylor, dès le premier jour de la consultation sur le projet de loi 21, a dû conforter le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette. Quand tes opposants se montrent autant en porte-à-faux avec un certain consensus, ça donne de l’eau au moulin.

On savait que le philosophe renie son propre rapport de 2008, qui recommande l’interdiction du port des signes religieux pour les personnes en position de coercition, juges, policiers et gardiens de prison.

Il en a néanmoins rajouté. « On encourage certains préjugés » et « ça fait énormément de mal à la société », selon lui. En faisant référence au projet de loi caquiste incluant aussi les enseignants, il prétend que « juste le fait de faire campagne sur ce genre de programme commence à stimuler des incidents haineux ».

Il a aussi cité le cas de la France, où il estime que l’interdiction des signes religieux a eu des répercussions néfastes. « Nous marchons dans le chemin actuel de la France qui est un désastre. » Sans faire d’âgisme, on pourrait faire un certain rapprochement avec le vieillard de la bande dessinée Tintin qui marche dans la rue avec un gong en scandant « C’est le châtiment, la fin des temps est venue » !

Gérard et l’indécence

Le lendemain, son ex-partenaire Gérard Bouchard a tenu des propos très lourds en assénant « on n’a pas l’air d’une société décente ».

J’ai été étonné que le sociologue demande des preuves que le port de signes religieux chez les enseignants peut avoir un impact sur les enfants. Il me semble acquis que les professeurs exercent une influence sur les élèves. Est-ce qu’il s’agit vraiment d’une donnée qui nécessite une mesure scientifique ?

La société québécoise, qui a vécu l’influence démesurée de la religion catholique dans les écoles pendant des années a manifesté sa volonté de voir une séparation nette entre l’État et la religion.

Le ras-le-bol

Un sondage Léger démontrait à la fin mars que 87 pour cent des Québécois perçoivent les enseignants comme des personnes en autorité. Et 68 pour cent étaient en accord pour qu’on leur interdise le port des signes religieux.

Au-delà des sondages, je me rappelle ce que certains citoyens exprimaient spontanément lorsque je suis allé à leur rencontre pendant la campagne électorale en août dernier. Que ce soit au Saguenay, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Plusieurs en avaient assez de sentir qu’on les traitait de racistes dès que survenait la question de la laïcité.

Je me rappelle notamment une dame de Laval, posée, qui, en soupirant, avait témoigné sa lassitude. « Comme si on était fermé et intolérant. » Elle trouvait Philippe Couillard bien condescendant sur cet enjeu.

Des Québécois ont probablement senti que le tandem Bouchard-Taylor leur faisait la morale cette semaine.

En plus de l’usure du pouvoir, c’est ce qui a coûté cher au précédent gouvernement libéral.

Le ministre Simon Jolin-Barrette le sait trop bien. Il rayonnait hier matin, même si, après trois longues journées de consultation sur son projet de loi, il devait poursuivre l’étude détaillée de sa réforme de l’immigration. « Vous avez vraiment l’air en forme », a concédé le député libéral Monsef Derraji.

Les bulletins

Marwah Rizqy, PLQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

Il faut s’attendre à des attaques dans une course à la direction. Mais la députée de Saint-Laurent a pesé fort en accusant ses rivaux potentiels de « marchander leurs valeurs » et elle a dû s’excuser. Mme Rizqy ne manque pas d’audace, mais risque de doser ses salves à l’avenir.

François Legault, CAQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

On ne peut pas dire que son passage au congrès de l’UMQ jeudi a été un succès. Il a dit aux maires qu’il trouverait une solution au financement du tramway de Québec, avant d’évoquer un « plan B » un peu plus tard au Parlement. Puis, il a prévenu que le pacte fiscal avec les municipalités, promis en campagne, devra être à coût nul. Sa ministre Andrée Laforest a été accueillie froidement le lendemain par les maires.

Simon Jolin-Barrette, CAQ

Photo Agence QMI, Jean-Francois Desgagnés

Le jeune ministre s’avère le pilier sur lequel la CAQ souhaitait compter pour mener à bon terme le projet de loi sur la laïcité. Calme pendant les échanges en commission parlementaire, même devant les plus ardents opposants. Il défend bien, jusqu’ici, le projet de loi 21, sans arrogance.

Sol Zanetti, QS

Photo Agence QMI, Simon Clark

On pourrait difficilement faire plus efficace avec si peu de temps de parole. Le député de Jean-Lesage a posé les questions qui ont fait la nouvelle lors de la consultation sur la laïcité. Il a notamment fait dire à Djemila Benhabib que selon elle, les femmes en autorité qui refuseront de retirer leur voile pendant leur travail sont des intégristes.

En vrac

ZZZZZ

Photo Agence QMI, Jean-Francois Desgagnés

Fatigantes, les commissions parlementaires. Le député caquiste de Saint-Jean, Louis Lemieux, a été surpris en train de somnoler à quelques reprises jeudi, aux côtés du ministre Jolin-Barrette, en pleine consultation sur la laïcité.

Hommage inattendu

Photo Agence QMI, Simon Clark

« Au moins, le ministre des Finances a l’air d’être clair. J’aimerais que ses autres collègues prennent cet exemple et répondent directement à une question. » – L’ex-grand argentier et libéral Carlos Leitao, à l’endroit de son successeur, Éric Girard

La mère de GND

Photo Didier Debusschère

Maman du solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, Lucie Nadeau a été nommée cette semaine présidente du Tribunal administratif du travail par le gouvernement Legault.