Le nouvel album très canadien de Corey Hart

Father Of The Bride

Malgré son horrible pochette très eighties et son titre donnant l’envie de revisionner le classique de Steve Martin du même nom, Father Of The Bride des chouchous indie rock Vampire Weekend s’avère satisfaisant. Sûrement l’œuvre la plus « nord-américaine » du groupe qui s’est tout d’abord distingué par son « appréciation culturelle » des musiques africaines, ce quatrième LP est prévisible, mais surtout sympa. C’est du Vampire Weekend un brin édulcoré aux mélodies — et diantrement plus sombres aux textes —, mais qui fait la job. La pièce maîtresse : Sunflower.