L’énigme des enquêtes embourbées

Comment expliquer qu’une autre enquête d’importance, qui a occupé des policiers de l’UPAC pendant cinq ans, ait avorté ?

Je parle du « Projet Contour » dont mes collègues du Bureau d’enquête dévoilaient l’existence et... l’abandon, mercredi. Le projet portait sur un sujet que la Commission Charbonneau a exposé en long et en large : l’implication présumée de la mafia dans le partage illégal des contrats à la Ville de Montréal.

Les enquêtes embourbées se multiplient. Il y a la célèbre « Mâchurer », sur le financement du Parti libéral, entamée il y a plus de cinq ans ; l’intrigante « Justesse », sur trois collecteurs de fonds libéraux soupçonnés d’avoir touché des commissions secrètes lors de transactions de la Société immobilière du Québec. Récemment, nous révélions aussi l’abandon du projet Faucon à l’Autorité des marchés financiers, sur des présumés délits d’initiés impliquant l’époux d’une ministre libérale.

Complot ?

La théorie facile veut que tout cela découle d’une cause unique : l’influence directe du politique. Je préfère y résister.

La réalité est d’une complexité pouvant être lassante et dont les théoriciens du complot se débarrassent vite grâce à quelques informations souvent fausses, au mieux partielles ou amplifiées. Leur récit rend tout simple. Il faut fuir ce confort.

On me répondra avec raison que depuis cinq ans, des déclarations troublantes ont été faites. Pensons à l’ex-enquêteur Sylvain Tremblay, de l’enquête Diligence : il avait affirmé en octobre 2015 que les policiers, lorsqu’ils s’approchaient de gens puissants, devaient « se battre contre les procureurs frileux » cherchant « à protéger le pouvoir ou des gens qui seraient peut-être près du pouvoir ».

D’autres informations, en 2017, nous faisaient comprendre que dans Diligence, les conversations enregistrées du syndicaliste Michel Arsenault avec des élus « avaient été restreintes sous le principe de l’immunité diplomatique ». Rapidement, on parla « d’immunité libérale ». Pourtant, la règle appliquée consistait à protéger des tiers qui n’avaient pas nécessairement affaire avec l’objet de l’enquête. L’immunité n’était pas nécessairement libérale.

Accusations douteuses

Printemps 2017. À la radio, Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers de Montréal, atteint un sommet dans la théorie du complot. Il se montre précis, mentionne deux élus libéraux : « On a de la filature. On a de l’écoute électronique. Il y a tout au dossier pour procéder. » Mais des pressions politiques bloquent le tout, peste-t-il !

Quelques mois plus tard, la bombe prit des allures de baudruche dégonflée, lorsqu’on a vu la déclaration écrite de Francœur : tissu d’approximations, contenant une erreur de fait sur le nom même d’un des deux politiciens qui auraient prétendument fricoté avec le crime organisé !

Faut-il conclure que notre système juridico-policier se porte à merveille ? Non, il faut être vigilant, surveiller. Mais toutes sortes de causes sont ici à considérer.

Les crimes économiques sont à prouver hors de tout doute devant un tribunal. Sans compter que le fardeau de la preuve a été constamment alourdi pour les poursuivants depuis 30 ans.

Si j’étais policier ou procureur au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), je craindrais de me faire « revirer » par un juge comme dans le cas Faubourg Contrecœur.

Mai 2018, le juge Yvan Poulin a acquitté l’ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal Frank Zampino (aussi visé par Contour) et l’entrepreneur Paolo Catania. Ce que les procureurs avaient présenté n’était pas une preuve, mais « des possibilités, des probabilités ou des impressions », tranche le juge. Aïe !

Autres causes possibles de l’« embourbement » des enquêtes : rivalités entre policiers ; inexpérience des enquêteurs. Certains, se sentant pressés d’épingler des présumés « bandits » déjà condamnés par l’opinion publique, ont peut-être le réflexe de bâcler le boulot. Des prévenus qui, au surplus, peuvent souvent se payer les meilleurs avocats...

La loi 1 du gouvernement Legault, une fois adoptée, fera du DPCP, des patrons de l’UPAC et de la SQ des nominations de l’Assemblée nationale. On peut espérer que ce sera un progrès.

La citation de la semaine

« Moi, je souhaite que Dieu existe, car je pense que la vie serait injuste sinon. »

— François Legault, premier ministre du Québec, se risquant à répondre à la question : « Croyez-vous en Dieu ? »

Le carnet de la semaine

Audiences en anglais

Photo Agence QMI, Simon Clark

Hier, les parlementaires québécois recevaient la multinationale Lyft en commission. Comme si on était à Ottawa... ils se sont à peu près tous adressés en anglais aux témoins. Le député péquiste Joël Arseneau, des Îles-de-la-Madeleine, a sermonné ses collègues, exprimant son « profond malaise ». Nous lui décernons le prix du #mononc101 de la semaine. Son prix ? La belle phrase de Renan : « Le moyen d’avoir raison dans l’avenir est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé. »

Dubé, comptable créatif

Photo Agence QMI, Simon Clark

L’échange le plus drôle de la semaine, en chambre : Véronique Hivon du PQ, qui souligne le caractère mouvant des chiffres du gouvernement quant aux coûts des maternelles 4 ans : « Coudon, est-ce que plus il y a de comptables dans un gouvernement, moins on sait compter? » Réponse du président du Conseil du trésor Christian Dubé : « Je pourrais vous dire qu’il y a plus qu’un comptable, effectivement, puis il pourrait y avoir plus qu’une réponse. » Touchante candeur !

Deux sénateurs me répliquent

Photo Ben Pelosse

Mardi, à la suite de notre reportage sur le tiers des membres de la Chambre haute à Ottawa qui ont d’autres occupations professionnelles à part leur boulot au Sénat, j’ai écrit que l’institution était « pourrie », aussi en raison du caractère non fédéral des nominations. Le sénateur André Pratte et sa collègue Julie Miville-Dechêne m’ont envoyé des répliques qu’on peut lire au jdeq.com/miville-dechene et au jdeq.com/pratte.