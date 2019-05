Opportunités de visiter de beaux hôtels!

Les magnifiques hôtels Fairmont font rêver. Souvent, l’on s’imagine à tort qu’il nous est impossible de pénétrer dans ces magnifiques établissements, ne serait-ce que pour une visite. Voici donc quelques occasions.

1. 50e anniversaire du Bed-in de John Lennon et Yoko Ono

Du 26 mai au 2 juin 1969, Fairmont Le Reine Elizabeth accueillait John Lennon et Yoko Ono pour leur Bed-in for peace [Au lit pour la paix] dans la suite 1742. Sans jamais quitter leur lit, le couple a composé et enregistré l’hymne à la paix Give Peace a Chance. Pour célébrer ce 50e anniversaire, de nombreux événements sont proposés, dont une visite guidée de la célèbre suite, des rencontres avec Joan Athey, auteur du livre Une Semaine pour la paix - le Bed-in de John et Yoko pour la paix, une soirée en tenue hippie, une exposition de photos et de témoignages de participants au Bed-in, la projection du tableau poétique Bed-in de Cité Mémoire, un Spectacle 50e anniversaire au profit d’Amnistie internationale, sans oublier un Forfait 50e anniversaire du Bed-in pour la paix (offert toute l’année).

2. 120e du Manoir Richelieu

C’est en 1899 que la Richelieu & Ontario Navigation Company ouvrait le Manoir Richelieu afin d’accueillir les voyageurs arrivant sur les somptueux Bateaux blancs, ces bateaux à vapeur de la Canada Steamship Lines qui sillonnaient les eaux de Charlevoix et du Saguenay. Pour souligner cet important anniversaire, des offres surprises seront dévoilées chaque premier lundi du mois, un espace exposition racontant les 120 ans du Manoir sera accessible gratuitement pour tous, et un forfait anniversaire exclusif sera proposé ainsi que de nombreuses autres activités festives.

3. 90e du Fairmont Royal York

De grandes transformations sont actuellement en cours en vue des célébrations prévues pour cet important anniversaire.

4. Château Montebello

La phase 1 du projet de rénovation du Château Montebello, le plus grand chalet en bois rond du monde (un investissement de 15 millions de dollars) devrait être achevée pour la saison estivale. Dans cet ancien club privé construit en 1930, il y a possibilité de golf, curling, conduite de Land Rover hors route, etc.

Une carte fidélité

Pour profiter de rabais (jusqu’à 40 %) dans ces hôtels, on s’inscrit au Club Accor Hotels. En plus des infos privilégiées, on obtient un rabais de 10 % lors de la première réservation (dans les pays participants), on accumule des points, des récompenses et des avantages chez plus de 50 partenaires.

