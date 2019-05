[PHOTOS] Rassemblement contre les électrochocs en psychiatrie à Montréal

MONTRÉAL | L’utilisation des électrochocs en milieu psychiatrique a une nouvelle fois été dénoncée, samedi, lors d’un rassemblement tenu au centre-ville de Montréal.

Le Comité Pare-Chocs qui milite pour l’abolition des électrochocs et qui surveille son évolution au Québec avait convié les gens à son 13e rassemblement annuel, vers 11 h, à la place Émilie-Gamelin.

Selon les données du comité, des milliers d'électrochocs sont encore administrés sans surveillance au Québec et les deux tiers sont donnés à des femmes, a-t-on dénoncé, à la veille de la fête des Mères.

En février dernier, le Comité Pare-Chocs a écrit à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, lui demandant d’intervenir dans le débat entourant l’utilisation de cette technique.

«Les données de la RAMQ pour 2017 nous indiquent que 44 % des électrochocs sont administrés à des personnes de 65 ans et plus, dont près de 10 % à des personnes âgées de plus de 80 ans», soulignait-on dans la missive.