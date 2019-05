Saint-Joseph-du-Lac: des inondations jusqu’à 4 km du lac des Deux Montagnes

SAINT-JOSEPH-DU-LAC | Des employés du ministère des Transports n’ont eu d’autres choix samedi que de fermer de façon préventive une portion de la route 344 à l’angle du chemin Principal, à Saint-Joseph-du-Lac, en raison de débordements du lac des Deux Montagnes, qui se trouve pourtant à quatre kilomètres de ce secteur.

Des murets de béton ont été installés en bordure de la route 344, et le restaurant Tim Hortons a été dans l’obligation de fermer ses portes pour la journée, car le commerce est entouré d’eau et son stationnement n’est plus accessible.

Cette nouvelle hausse est liée à la fonte des neiges en Abitibi-Témiscamingue. Les nouvelles quantités d’eau ont fait gonfler le lac Témiscamingue, qui, à son tour, a fait monter le niveau de la rivière des Outaouais jusqu’au lac des Deux Montagnes.

La crue ne devrait toutefois pas être aussi importante que celle des dernières semaines dans ce secteur des Laurentides durement touché par les inondations printanières.

«Ça va ralentir la décrue, ça va avoir un impact important sur la patience des citoyens et des autorités municipales», a dit le porte-parole de la Sécurité civile Éric Houde.

Hausse des niveaux d’eau à Gatineau

À Gatineau, on sent que cette nouvelle annonce d’une hausse de la rivière des Outaouais amène un peu de découragement.

«Le moral, ce n’est pas très fort, a admis le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. Ce que ça veut dire, c’est que la crise va durer encore plus longtemps; on s’attend à un délai d’au moins deux semaines avant que l’eau commence à baisser de façon significative.»