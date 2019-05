Sur la piste de nos héros à New York

La ville de New York est apparue dans certains des plus emblématiques moments de l’histoire de la télévision et du cinéma. Et si on suivait la piste de nos héros favoris ?

Photo courtoisie

Friends

L’appartement de West Village où Rachel, Monica, Joey, Phoebe, Ross et Chandler vivaient est situé au coin des rues Bedford et Grove. Arrêt à The Little Owl qui servait de décor pour le Café Central Perk où Rachel travaillait et où Phoebe a chanté Smelly Cat.

Photo courtoisie

When Harry met Sally (Quand Harry rencontre Sally)

30 ans plus tard, le Katz’s Delicatessen du Lower East Side dans lequel Sally avait simulé un orgasme existe toujours. Le Washington Square Park apparaît également au début du film.

Photo courtoisie

Sex and the City

On a souvent dit que New York était le cinquième personnage de cette série. Virée dans les boutiques de Greenwich Village, arrêt à Magnolia Bakery pour goûter les délicates pâtisseries et promenade sur le pont de Brooklyn.

Photo courtoisie

Gossip Girl

C’est sur les marches de la Met Fifth Avenue (Upper West Side) que Blair et ses copines prenaient leur lunch. On admire l’extérieur des écoles Constance Billard et St-Jude puis l’on visite la maison de Chuck Bass et de la famille Van der Woodsen au Lotte New York Palace, à seulement cinq pâtés de maisons du Grand Terminal Central.

Avengers

Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow et Hawkeye rencontrent les extraterrestres pour la première fois devant le Grand Central Terminal, tandis que Stark Tower se situe à quelques pâtés de maisons à l’ouest de 4 Times Square. À la fin, Hulk défait Loki devant le bâtiment Chrysler avant que Thor ne le ramène à Asgard pour qu’il soit jugé à Bethesda Terrace, dans Central Park.

Batman

Wayne Enterprises est basée à One Liberty Plaza, à un pâté de maisons du World Trade Center de Lower Manhattan. Batman bat Bane dans la scène finale du combat de la trilogie Dark Knight sur les marches de la Bourse de New York. De nombreuses scènes montrent les rues Queensboro, Brooklyn et le pont de Williamsburg.

Photo courtoisie

Spiderman

Dans le film original, Peter Parker sauve Mary Jane de Green Goblin à Times Square, avant de vaincre le méchant de Roosevelt Island. D’autres combats à haute altitude dans les films ont lieu à l’Empire State Building, à la Statue de la Liberté et à Ellis Island.

Photo courtoisie

Ghostbusters

Le film de 1984 connaît une nouvelle vie grâce à l’Expérience Ghostbusters de Madame Tussauds à Times Square. De plus, la caserne de pompiers Hook & Ladder Company 8 servait de décor pour le siège de Ghostbusters.

Ocean’s 8

Le centre de vol TWA de JFK, qui abrite le défilé de mode où Debbie Ocean et son équipe recrutent un coéquipier, deviendra le TWA Hotel (ouverture le 15 mai).