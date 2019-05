Le 26e Triple Défi du club de Grand Portneuf aura lieu cette année, le samedi 6 juillet. Ce tournoi, par équipe de 2 joueurs, consiste à jouer en 27 trous avec 3 formules (Continuous Mulligan, Chapman et 2 balles-meilleure balle). Ouvert aux hommes et aux femmes (catégories féminines), le Triple Défi offrira plus de 10 000 $ en prix à gagner. Le coût d’inscription comprend le golf (27 trous), la voiturette motorisée, le déjeuner buffet, la consommation, le souper buffet, les prix aux gagnants et les prix de participation. Renseignements et inscription (à partir du 31 mai pour les membres d’un club de golf et le 1er juin pour le public) au 418 329-3662.

KM 12

Photo courtoisie

Les membres du Club Rotary Saguenay ont participé récemment à une activité très appréciée, soit celle de la visite de la Distillerie du Fjord situé à Saint-David-de-Falardeau. Les membres ont pu en apprendre davantage sur la fabrication sur place (et la recette secrète) du Gin KM 12, fierté de la toute première distillerie du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce gin doit son nom au 12e kilomètre du chemin des Monts-Valin où coule une source d’eau naturelle d’une incroyable pureté qui sert de base à ce gin boréal québécois qui a reçu plusieurs mentions. Sur la photo, de gauche à droite : Dany Gagné, président du Club Rotary Saguenay ; Roger Simard entrepreneur et responsable de la construction de la distillerie et Serge Bouchard, copropriétaire et fondateur de la Distillerie du Fjord.

Amateurs d’escrime

Photo courtoisie

Le Centre des congrès de Québec sera le théâtre, du 17 au 20 mai, des Championnats canadiens d’escrime qui seront organisés par le Club d’escrime Estoc de Québec en partenariat avec la Fédération canadienne d’escrime et la Fédération d’escrime du Québec. Pas moins de 500 athlètes se disputeront les honneurs sur les 25 surfaces de combat. Les athlètes participeront aux différentes épreuves d’épée, de fleuret ou de sabre. Plusieurs catégories seront représentées lors des Championnats canadiens, telles que moins de 15 ans, cadet, junior, universitaire, senior, vétéran (40 ans et plus), senior en équipe et escrime en fauteuil roulant.

Tournoi amical de hockey (TAH)

Photo courtoisie

Marc Fortier, recruteur et directeur au développement des joueurs des Remparts de Québec, et Marc Drolet, président de Drolet Construction, ont accepté la coprésidence d’honneur du 11e Tournoi amical de hockey (TAH) qui se tiendra le samedi 25 mai, dès 8 h 30, dans le stationnement extérieur de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Ce tournoi annuel de hockey bottine mixte de rue, qui se veut un événement familial, permet aux joueurs de toutes catégories de s’amuser tout en contribuant à une bonne cause, celle des enfants. À nouveau cette année, les profits seront versés à la Fondation PAL et en partie aux fondations Cité Joie et Réno-Jouets. Date limite d’inscription : le 17 mai. Renseignements : Normand Richard, écrivez à : inscription@tournoiamicaldehockey.com ou 418 564-6733.

Anniversaires

Photo courtoisie

Annie Laliberté (photo), directrice générale et copropriétaire de Beauport Hyundai, directrice générale/associée Genesis de Québec... Brad Marchand, attaquant des Bruins de Boston de la LNH, 31 ans... Ima, chanteuse québécoise, 41 ans... Dany Dubé, instructeur, analyste et chroniqueur de hockey, 58 ans... Gildor Roy, comédien, chanteur country et animateur, 59 ans... Renaud, chanteur français, 67 ans... Plume Latraverse, chanteur québécois, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 mai 1981. Bob Marley (photo), 36 ans, auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien jamaïcain... 2017. Aleksandr Bodounov, 65 ans, hockeyeur sur glace soviétique puis russe... 2016. Katherine Dunn, 70 ans, romancière, journaliste, critique littéraire et poétesse américaine... 2014. Barbara Knudson, 86 ans, actrice américaine... 2013. Emmanuelle Claret, 44 ans, biathlète française.