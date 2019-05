34e soirée Artis: Guylaine Tremblay et Gildor Roy, les plus drôles

L'humour de Guylaine Tremblay et Gildor Roy est toujours fort apprécié. À preuve, les vedettes des comédies «En tout cas» et «Lâcher prise» ont toutes deux été récompensées lors du 34e gala Artis présenté sur les ondes de TVA, dimanche soir.

Des surprises

Le premier honneur de la soirée a quant à lui été remis à un homme qui ne s'y attendait pas du tout. Tête d'affiche du rendez-vous «Infoman» depuis 20 ans, Jean-René Dufort a accepté le trophée de l'Animateur/Animatrice d'émissions de variétés ou de divertissement.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Sur la scène du Théâtre Denise-Pelletier, le lauréat a émis, à la blague, l'hypothèse que la machine comptabilisant les votes était brisée pour expliquer sa victoire.

Alexandre Barrette a aussi créé la surprise, mais d'une façon très différente. Après l'annonce du gagnant Guy Jodoin dans la catégorie Animateur/Animatrice d'émissions de jeux, Alexandre Barrette s'est emparé du micro pour livrer le discours à la place du lauréat.

«Guy, si ça ne te dérange pas, ça fait sept ans que je suis nommé Artis, ça fait sept ans que je te vois gagner, je connais ton discours par cœur», a-t-il lancé devant une foule hilare, avant de livrer un long discours et de remercier différents gens.

Des valeurs sûres

Dave Morissette et Guy A. Lepage ont profité de l'événement pour ajouter une statuette de plus à leur collection déjà bien garni. Visage incontournable de TVA Sports, le premier a encore accepté le trophée de l'animateur d'émissions de sport. Grand maître du plateau de «Tout le monde en parle», le deuxième a été celui que le public a choisi dans la catégorie Animateur/Animatrice de magazines culturels et «talk-shows».

La popularité de la production policière «District 31» a encore été démontrée, dimanche soir. Jouant tous deux des membres des forces de l'ordre, Gildor Roy et Hélène Bourgeois Leclerc – qui a récemment quitté l'aventure – ont reçu les récompenses offertes dans les catégories d'interprétation pour les séries dramatiques annuelles.

Place à la musique

Présentée sous le thème «party», la soirée Artis est animée pour une deuxième année consécutive par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion.

C'est la chanteuse Patsy Gallant qui a véritablement donné le ton à l'événement en interprétant «I Will Survive». Elle a été suivie de Véronique Claveau qui a entonné «Groove Is In The Heart». Se sont enchaînés des succès de fête comme «On perd la tête», «Jump Around» – avec Mehdi Bousaidan au micro! – «Can't Hold Us» ou encore «Man I Feel Like A Woman». C'est le groupe Les Trois Accords, avec son succès «Corinne», qui a mis un point d'exclamation à ce segment de l'événement.

Après avoir gagné, ils ont dit...

«Je pense que la machine est brisée... Je tiens à m'excuser aux autres personnes en nomination; vous êtes tous et toutes de meilleurs animateurs que moi... On peut se le passer au fur et à mesure... On fera un Instagram.» – Jean-René Dufort

«Ç'a été un grand voyage de passer d'Unité 9 à En tout cas... Mettons que c'est deux planètes. Vous êtes toujours là et je vais toujours être là pour vous.» – Guylaine Tremblay

«J'ai souvent parlé de mon père quand je gagnais des affaires, en entrevue... Mais bonne fêtes maman. Ma mère, c'était une comédienne extraordinaire. On l'a vue jouer quand elle avait 60 ans et elle nous a jetés sur le cul! Bonne fête Margot.» – Gildor Roy

«Guy, si ça ne te dérange pas, ça fait sept ans que je suis nommé Artis, ça fait sept ans que je te vois gagner, je connais ton discours par cœur.» – Alexandre Barrette

«C'est un peu incroyable, mais c'est exactement ce que je voulais dire.» – Guy Jodoin

«Je suis très, très émue de monter, même si c'est pas la première fois, parce que c'est peut-être la dernière fois que je joue dans une série jeunesse, parce que c'était la fin du Chalet cette année, après cinq ans... C'est un gros, gros privilège de faire de la télé jeunesse parce qu'on a le pouvoir de changer des vies.» – Sarah-Jeanne Labrosse

«Un acteur sans auteur et sans compagnon de travail, c'est un mime, finalement... Merci à la formidable équipe technique, parce que c'est comme un régiment qui s'en va au Vietnam au mois d'août et qui revient à la fin mars. Tu peux pas savoir ce que c'est si tu n'es pas allé.» – Gildor Roy

«Je veux juste dire que ce trophée-là est pour Isabelle Roy [son personnage de District 31, NDLR], il est pour ce personnage que j'ai aimé et porté, mais aussi pour tous ceux et celles qui vont entendre, un moment donné, une petite voix très forte qui leur parle en-dedans et qu'ils n'ont pas le choix d'écouter.» – Hélène Bourgeois Leclerc

«Vous ne savez pas à quel point vous me donnez de l'énergie... La vie, pour moi, c'est comme un match de hockey. Je suis sincère, je le vis comme ça. Je n'ai rien connu d'autre, alors j'arrive au travail, je suis un joueur avec chaque présence... Présentement, c'est une présence pour moi. Et c'est long: normalement, 20 secondes en troisième période, c'est ce que j'avais.» – Dave Morissette

«C'est la 21e année où je suis en nomination depuis 1998 et pour moi, c'est ça le plus beau prix. Ce n'est pas de le gagner, parce que dès que tu es nommé, tu es content, tu as été choisi dans ta catégorie par le public. Je suis très, très, très touché. Je vous remercie.» – Guy A. Lepage

«En 40 ans, j'en ai vus des mouvements, mais j'ai vu une belle solidarité des Québécois. Depuis 40 ans, que ce soit en 1976 avec l'élection du Parti québécois où on a eu l'impression qu'il y avait un changement au Québec, un changement qui s'est amené qui a amené d'autres générations à s'affirmer. C'est encore le cas aujourd'hui: on sent ce souffle dans notre dos, cette importance de travailler ensemble.» – Pierre Bruneau

Et les gagnants sont...

Animateur/Animatrice d'émissions de variétés ou de divertissement: Jean-René Dufort (Infoman, Le gros laboratoire)

Rôle féminin/Comédie: Guylaine Tremblay (En tout cas)

Rôle masculin/Comédie: Gildor Roy (Lâcher prise)

Animateur/Animatrice d'émissions de jeux: Guy Jodoin (Le tricheur)

Artiste d'émissions jeunesse: Sarah-Jeanne Labrosse (Le chalet)

Rôle masculin/Séries dramatiques annuelles: Gildor Roy (District 31)

Rôle féminin/Séries dramatiques annuelles: Hélène Bourgeois Leclerc (District 31)

Animateur/Animatrice d'émissions de sport: Dave Morissette (Dave Morissette en direct, Destination Coupe Stanley)

Animateur/Animatrice de magazines culturels et «talk-shows»: Guy A. Lepage (Tout le monde en parle)

Animateur/Animatrice de bulletins de nouvelles: Pierre Bruneau (TVA Nouvelles)

Animateur/Animatrice d'émissions de services: Gino Chouinard (Salut Bonjour)