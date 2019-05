34e soirée Artis: la soirée s'amorce en musique!

Le premier prix du 34e gala Artis, présenté sur les ondes de TVA, a été remis à un homme qui ne s'y attendait pas du tout, dimanche soir. Tête d'affiche du rendez-vous «Infoman» depuis 20 ans, Jean-René Dufort a accepté le trophée de l'Animateur/Animatrice d'émissions de variétés ou de divertissement.

Sur la scène du Théâtre Denise-Pelletier, le lauréat a émis, à la blague, l'hypothèse que la machine comptabilisant les votes était brisée pour expliquer sa victoire.

Place à la musique

Présentée sous le thème «party», la soirée Artis est animée pour une deuxième année consécutive par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C'est la chanteuse Patsy Gallant qui a véritablement donné le ton à l'événement en interprétant I Will Survive. Elle a été suivie de Véronique Claveau Groove Is In The Heart. Se sont enchaînés des succès de fête comme On perd la tête, Jump Around – avec Mehdi Bousaidan au micro! – Can't Hold Us ou encore Man I Feel Like A Woman. C'est le groupe Les Trois Accords, avec son succès Corinne, qui a mis un point d'exclamation à ce segment de l'événement.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Après avoir gagné, ils ont dit...

«Je pense que la machine est brisée... Je tiens à m'excuser aux autres personnes en nomination; vous êtes tous et toutes de meilleurs animateurs que moi... On peut se le passer au fur et à mesure... On fera un Instagram.» – Jean-René Dufort

Et les gagnants sont...

Animateur/Animatrice d'émissions de variétés ou de divertissement: Jean-René Dufort («Infoman)»