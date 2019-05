Alcool au volant: trois enfants, dont un bébé, blessés dans une embardée

GATINEAU | Trois enfants, dont un bébé, ont été blessés lors d’une embardée survenue à Gatineau, dans laquelle l’alcool pourrait avoir joué un rôle, au cours de la nuit de samedi à dimanche.

Selon toute vraisemblance, un Gatinois de 40 ans en état d’ébriété a perdu la maîtrise de son véhicule, qui s’est retrouvé dans un fossé sur la rue de Maremme, dans le secteur d’Aylmer.

Or, à l’arrivée sur place de la police à 2h34, les patrouilleurs ont constaté que le véhicule avait été abandonné par ses occupants. Ceux-ci ont été retracés peu après au domicile du propriétaire du véhicule.

Au total, cinq personnes se trouvaient dans le véhicule, soit l’homme de 40 ans, une femme de 22 ans et trois enfants âgés de 14 mois, 8 ans et 11 ans. Aucun des enfants ne portait sa ceinture de sécurité, a fait savoir la police de Gatineau.

Le bébé a été transporté d’urgence à l’hôpital. Les secours ont d’abord craint pour sa vie, mais la police a confirmé dimanche matin que la vie du bébé n’est pas menacée.

Les deux autres enfants ont été transportés à l’hôpital par mesure préventive, a précisé le lieutenant Lafontaine, de la police de Gatineau.

Le conducteur a été transporté au poste de police où il a échoué à un test d’alcoolémie, lui qui avait plus de deux fois la limite d’alcool permise dans le sang. Il pourrait être accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de négligence. Il demeurait détenu dimanche pour être rencontré par les enquêteurs.

De son côté, la passagère de 22 ans a été libérée sous promesse de comparaître. Elle pourrait aussi faire face à des accusations de négligence.

La police n’était pas en mesure de préciser, dimanche matin, les liens entre les différentes personnes à bord du véhicule.

Par ailleurs, les patrouilleurs de Gatineau ont connu une nuit chargée alors qu’ils ont réalisé quatre interceptions pour alcool au volant en seulement 14 minutes. En plus de l’évènement du côté d’Aylmer, trois autres automobilistes ont été interceptés au cœur de Gatineau et dans le secteur de Hull, entre 2h20 et 2h34.