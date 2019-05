Séjour dans le temps à l’Auberge Ayer’s Cliff

C’est avec le confort d’aujourd’hui qu’on se plonge dans le temps à l’Auberge Ayer’s Cliff. Tout est en place pour un séjour douillet dans un bâtiment d’époque plein de souvenirs.

Le village pittoresque d’Ayer’s Cliff comporte plusieurs bâtiments patrimoniaux. Celui de l’Auberge Ayer’s Cliff, âgé de plus de 115 ans, attire assurément l’attention. Katrine Lafaille et Louis Charland, propriétaires depuis 2011, ont procédé à des rénovations pour rendre leur établissement plus moderne et plus convivial. On apprécie le cachet d’époque unique au goût du jour et toujours chaleureux de l’auberge qui propose un séjour douillet et une cuisine de bistro raffinée.

Douceur à la chambre

Photo courtoisie, Annie Girard

L’auberge compte 10 charmantes et coquettes chambres situées au 2e ou au 3e étage. Elles sont meublées d’antiquités et ornées de jolies boiseries. Huit des chambres présentent un lit double alors que les autres en ont deux. Toutes disposent d’une salle de bain privée avec une douche, parfois avec une baignoire additionnelle. Les couleurs dans les chambres restent discrètes et apaisantes. Les accessoires décoratifs abondent dans le même sens. On apprécie les vieux planchers en bois d’origine, ils procurent une allure typiquement rustique.

De beaux moments

Photo courtoisie, Annie Girard

Le restaurant de l’auberge suggère une salle à manger plus tranquille que le coin bar. L’architecture ancienne a été conservée, les poutres et le bois de grange sont magnifiques. On y est confortablement assis sur des chaises massives, et ce, dans une ambiance décontractée. Dans la section bar, on peut, entre autres, assister aux prestations occasionnelles des chansonniers. Les mets servis dans les deux sections sont savoureux et variés, certains mettant en vedette des produits locaux aux saveurs du terroir. Quand la température le permet, la grande terrasse extérieure est exceptionnelle. On y passe assurément du bon temps.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 85 $.

Services

La machine à café dans la chambre est pratique. Pour un événement spécial (anniversaire, réunion familiale...), les invités accèdent à une salle de 20 à 40 invités où l’on sert les mets du resto.

Activités sur place

Aucune chambre n’a de téléviseur, mais on en trouve au salon commun.

Activités tout près

Dès la mi-mai, on fait de la randonnée et du vélo de montagne au Parc de la Gorge de Coaticook. On emprunte la navette Le Wippi, destinée aux cyclistes et aux piétons, permettant d’effectuer la traversée du lac Massawippi entre Ayer’s Cliff et North Hatley.

Coordonnées

Auberge Ayer’s Cliff

1087, rue Main

Ayer’s Cliff (Québec)

J0B 1C0

►aubergeayerscliff.ca