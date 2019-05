Avalanche: deux randonneurs dans un état critique en Alberta

Deux randonneurs ont été grièvement blessés samedi par une avalanche sur le mont Lawson, dans la région de Kananaskis, en Alberta.

Six autres personnes s’en sont tirées avec des blessures mineures, selon un bilan des autorités locales de sécurité publique divulgué dimanche.

Le groupe de huit marcheurs était pourtant dans une zone dite sécuritaire de la montagne, soit bien en dessous de la ligne de démarcation de la neige, quand ils ont été surpris par l’avalanche.

L’un d’eux a été complètement enseveli, mais les autres membres du groupe ont pu le sortir de la neige.

L’avalanche est survenue à environ 2800 m d’altitude avant de descendre sur une distance «significative», selon les autorités. Elle a probablement été déclenchée à cause de la chaleur qui plombait la montagne en après-midi.

Dans un communiqué publié dimanche sur Facebook, la sécurité publique de Kananaskis rappelle que les avalanches sont courantes à cette période-ci de l’année dans cette région, et ce, à cause du soleil et de la pluie. Ceux qui s’y aventurent sont appelés à prendre d’énormes précautions.